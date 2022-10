Test: Kawasaki Ninja H2 SX – wyjątkowy moment w historii

Na to wszystko jednak nakłada się druga kwestia, niemniej imponująca. Chodzi o to, że te osiągi przychodzą z niesamowitą łatwością, a Ninja H2 SX to nie jest dziki potwór, tylko taki, którego ktoś wcisnął w garnitur i wysłał do brytyjskiego klubu dla dżentelmenów. To wszystko daje zaskakującą łatwość prowadzenia i uczucie, że motocykl chce się wam zaopiekować, a nie odgryźć wam głowę. Oczywiście to jest też trochę zdradzieckie. W połączeniu z niesamowitym przyspieszeniem można zaskakująco bez wysiłku osiągać absurdalne prędkości. Trzeba więc się pilnować.