Bimota Tesi H2 debiutuje przed trafieniem do salonów. Cena zwala z nóg

Firma Bimota powstała we włoskim Rimini w latach 70., jednak w XXI w. miała problemy i zbankrutowała. Teraz wraca do życia między innymi za sprawą tego, że 49 proc. udziałów w niej kupiło Kawasaki . Pierwszym modelem powracającej marki będzie Tesi H2 , którego koncept zaprezentowano w 2019 r. na targach EICMA. Teraz już można zobaczyć wersję produkcyjną, ale jeszcze ważniejsze jest to, że poznaliśmy sporo szczegółów z nią związanych.

Nazwa modelu i udział Kawasaki w całym projekcie pozwalają się łatwo domyślić, jaka jednostka będzie napędzała nowy motocykl Bimoty. Jest to oczywiście silnik znany z modelu Kawasaki Ninja H2. Jednostka o pojemności jednego litra wyposażona w sprężarkę bez wątpienia pasuje do ekstremalnego motocykla, jakim ma być Bimota Tesi H2. Standardowo silnik ten generuje 231 KM, a z systemem Ram Air nawet 243 KM .

Już ruszyła możliwość składania zamówień na Bimotę Tesi H2, a włoskie motocykle z japońskim sercem będzie można odbierać od 1 października. Na początek do sprzedaży trafi specjalna edycja 250 egzemplarzy i będą one dostępne tylko w Europie. Jednak tym, co działa na wyobraźnię równie mocno jak osiągi, jest cena. Tesi H2 kosztuje 64 tys. euro, co w tym momencie oznacza 285 tys. zł.