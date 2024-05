Barton obniżył ceny elektrycznych skuterów. To nie koniec promocji

Kolejnym modelem jest Barton Evivo, który wyróżnia się zwracającą uwagę, nowoczesną stylistyką. Moc tego jednośladu to 1,2 kW. Jest to propozycja dla tych, którzy nie chcą typowo wyglądającego skutera. Został on przeceniony o 1200 zł i kosztuje teraz 5499 zł. Trzecim modelem objętym promocją jest wyglądający już bardziej typowo Barton Energy 2.0 o mocy 1,6 kW. Tu obniżka wyniosła 500 zł, co oznacza, że (podobnie jak Evivo) kosztuje on 5499 zł.