Test: Barton E-max to elektryczny skuter dla długodystansowców. Naładujesz go nawet w bloku

Jeżeli zaakceptujesz ograniczenie do 45 km/h i moc nieprzekraczającą 5,4 KM, to otwiera się wachlarz możliwości. Przykładem elektryka, który spełnia te warunki, jest Barton E-max Li-Ion. Nie jest to najtańszy skuter na prąd dostępny w Polsce (ani nawet w ofercie Bartona, ten tytuł dzierży model Energy), ale z ceną nieprzekraczającą 10 tys. zł stanowi co najmniej interesującą propozycję.