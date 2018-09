Polaku, pokaż co masz na liczniku. Ministerstwo Sprawiedliwości i służby mundurowe idą do walki z handlarzami

Od 3 miesięcy do 5 lat więzienia – taką karę za manipulację przy licznikach przewiduje projekt nowelizacji ustaw, którym zajmuje się Rada Ministrów. Dodatkowe uprawnienia dostanie też policja. Nie wszystkie przypadki oszustw uda się jednak wykryć.

Srogie kary

Nowelizacje są odpowiedzią na patologię panującą na polskim rynku samochodów używanych. Według badań zleconych przez Ministerstwo Cyfryzacji, po drogach porusza się 240 tys. pojazdów ze zmodyfikowanymi wskazaniami liczników. Centralny Ośrodek Informatyki podchodzi bardziej realistycznie do sytuacji i wskazuje, że taka sytuacja może dotyczyć 20 proc. wszystkich pojazdów w Polsce, czyli ok. 5,5 mln samochodów i motocykli.

Nowe prawa i obowiązki

Ten element nowelizacji wydaje się być najbardziej dyskusyjny, bowiem nie do końca wiadomo, jak policjanci – czy przedstawiciele innych służb – mieliby sprawdzać przebiegi pojazdów przewożonych na dwupiętrowych lawetach, najczęściej bez kluczyków i czasem bez akumulatorów, a by odczytać wynik trzeba przecież uruchomić zapłon. Co więcej, Centralna Ewidencja Pojazdów obejmuje samochody zarejestrowane wyłącznie w Polsce, trzeba byłoby więc spisać długi numer VIN, wprowadzić do oddzielnej bazy i znacznie wydłużyć czas oczekiwania na granicy. Zwłaszcza, że do kraju w ciągu roku przyjeżdża w ten sposób blisko milion aut osobowych.