Do Historii Pojazdu trafią informacje o szkodach. Rząd potwierdził rozszerzenie usługi

Zdecydowana większość Polaków może sobie pozwolić jedynie na używany samochód. Zakup takiego auta obarczony jest jednak sporym ryzykiem nieświadomego zakupu pojazdu powypadkowego. Niedługo ma być bezpieczniej, bo na rządowej stronie sprawdzimy, czy auto było "bite".

Wymarzony samochód szybko może zmienić się w skarbonkę bez dna (East News, Fot: Piotr Mecik)

Historia Pojazdu +

Rządowa usługa Historia Pojazdu została uruchomiona w połowie 2014 r. Za darmo może skorzystać z niej każdy, kto dysponuje numerem VIN i datą pierwszej rejestracji pojazdu. Problem w tym, że na razie usługa jest mało przydatna podczas weryfikacji okazji z rynku wtórnego.

Dzięki Historii Pojazdu poznamy informacje na temat liczby wcześniejszych posiadaczy pojazdu, pojemności i mocy silnika, daty ważności przeglądu i ubezpieczenia OC, wyposażenia pojazdu, a także dat przeglądów technicznych i wskazań licznika spisywanych przez diagnostów. Problem w tym, że nieuczciwi sprzedawcy mają prosty sposób na oszukanie systemu. Polega on na corocznym odwiedzaniu warsztatów zmieniających wskazania liczników przed wizytą u diagnosty. W Historii Pojazdu nie znajdziemy również najważniejszej informacji - o wypadkowości auta. To jednak ma się zmienić.

Ministerstwo Cyfryzacji oficjalnie zapowiedziało rozszerzenie Historii Pojazdu o dane dotyczące ich wypadkowej historii. Deklaracja taka znalazła się w odpowiedzi ministra cyfryzacji Marka Zagórskiego na jedną z interpelacji poselskich. Zgodnie z oficjalnym pismem rządowa usługa zostanie uzupełniona o dane dotyczące szkód istotnych. Za ich przekazywanie odpowiedzialny będzie Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, który wcześniej informacje będzie uzyskiwał od ubezpieczycieli.

Co ważne, wprowadzona przez UFG informacja na temat powypadkowej historii pojazdu nie mogłaby być już nigdy usunięta. To gwarancja, że każdy kolejny nabywca auta czy motocykla będzie wiedział, na co się decyduje.

Od kiedy zmiany?

Na to pytanie niestety nie ma jednej, konkretnej odpowiedzi. Wszystko dlatego, że jest to uzależnione od czynników technicznych i funkcjonujących przepisów. Przekazywanie przez ubezpieczycieli danych na temat istotnych szkód w pojeździe zostało ujęte w nowelizacji Prawa o ruchu drogowym z 2015 r. Na przeszkodzie w zrealizowaniu zawartego tam zapisu stanął jednak stan ewolucji Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców w wersji 2.0, bo to właśnie tam mają trafiać dane na temat szkód.

W efekcie UFG zacznie przekazywać informacje o wypadkowej historii pojazdów najwcześniej po trzech miesiącach od opublikowania przez ministra cyfryzacji komunikatu o dacie wprowadzenia takiego obowiązku. Kiedy to nastąpi? To pytanie zadaliśmy Ministerstwu Cyfryzacji. W odpowiedzi otrzymaliśmy informację, że nie będzie to 1 października, kiedy ze względu na uruchomienie kolejnych funkcjonalności CEPiK-u 2.0 dozwolona będzie jazda bez dowodu rejestracyjnego.

System niedoskonały

Informacja o planowanym rozszerzeniu usługi Historia Pojazdu jest pozytywna. Nie należy jednak uważać, że położy to kres oszustwom na rynku wtórnym. - Przede wszystkim do bazy trafią tylko dane na temat szkód istotnych. Zgodnie z prawem jako takie określa się zniszczenia w zakresie elementów układu nośnego, hamulcowego lub kierowniczego pojazdu, które mają wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego i kwalifikują pojazd do dodatkowego badania technicznego. Szkoda istotna stwierdzana będzie przez zakłady ubezpieczeń lub przez UFG - tłumaczy nam Aleksandra Biały, rzeczniczka prasowa Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

W praktyce więc nie znajdziemy tam informacji na temat wszystkich zdarzeń, w których samochód brał udział, a tylko na temat tych ciężkich, które mogą w istotny sposób zaważyć na bezpieczeństwie gwarantowanym przez pojazd. Co więcej, system ten również będzie można oszukać. Wystarczy, że szkoda nie zostanie zgłoszona do ubezpieczyciela, a biorący udział w kolizji kierowcy dogadają się między sobą. Wówczas informacja o zdarzeniu nie trafi do UFG.

Więcej narzędzi

Nawet kiedy już Historia Pojazdu zostanie rozszerzona o szkody istotne, do pełni informacji będzie brakowało przynajmniej dwóch pól tematycznych. Rząd już kilkakrotnie wspominał o udostępnieniu potencjalnym nabywcom danych na temat obecności pojazdu w rejestrze zastawów czy poddania go egzekucji komorniczej. Zastaw nie wygasa wraz zez zmianą właściciela samochodu, ale podąża za pojazdem aż do uregulowania należności. Staje się więc problemem nowego właściciela. W dowodzie rejestracyjnym nie wpisuje się faktu obciążenia auta, nie ma go również w Historii Pojazdu. Można to sprawdzić w Centralnym Rejestrze Zastawów Skarbowych lub w Centralnej Informacji o Zastawach Rejestrowych. Informacja jest jednak płatna i nie jest udzielana od razu na miejscu. W przypadku atrakcyjnego auta na rynku wtórnym nawet kilka dni zwłoki może oznaczać, że wymarzona okazja przejdzie nam koło nosa. Większość nabywców nie decyduje się więc na sprawdzenie sytuacji prawnej auta.

Inną ważną wskazówką byłoby udostępnienie w Historii Pojazdu informacji na temat przebiegu badań technicznych. W razie stwierdzenia niedomagań pojazdu diagnosta ma obowiązek wpisać ich kody do raportu wysyłanego do CEPiK-u. Udostępnienie tych informacji potencjalnym kupującym dałoby im wgląd w historię sprawności auta i pozwoliło ocenić dbałość wykazywaną przez poprzednich właścicieli. Jednocześnie dla nich samych aut byłby to skuteczny bodziec do regularnego kontrolowania stanu technicznego pojazdu, aby mieć "czystą" historię.

