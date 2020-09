Pakiet deregulacyjny nie ucieszy motocyklistów. Najważniejsza zmiana z ograniczeniami

Czasowe wyrejestrowanie tylko dla wybranych

W Polsce sezon motocyklowy nie trwa cały rok. Najczęściej jednoślady kilka miesięcy spędzają w garażach. Co więcej, nie brakuje osób, dla których jazda nimi jest tak okazjonalna, że wyciągają swoje maszyny tylko na bardzo krótki czas. Zatem wydawało się, że to właśnie dla motocyklistów czasowe wyrejestrowanie miałoby sporo sensu, ponieważ pozwoliłoby obniżyć opłatę za ubezpieczenie. Jednak już wiadomo, że pakiet deregulacyjny nie będzie pozwalał na takie sezonowe wyrejestrowanie. Będzie to można zrobić tylko w ściśle określonej sytuacji.