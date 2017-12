Nowe przepisy dotyczące dowodów rejestracyjnych dopiero za pół roku. Projekt zmiany na lepsze utknął

W marcu 2017 roku rząd hucznie zapowiadał, że szykują się zmiany prawa dla kierowców. Chodziło między innymi o to, żeby właściciele aut nie musieli płacić za nowy dowód rejestracyjny tylko dlatego, że skończyło im się miejsce na pieczątki od diagnosty.

O wszystkich zmianach wokół nowego prawa o ruchu drogowym pisaliśmy już w marcu . Zapowiadano wtedy, że do końca 2017 roku uda się wprowadzić wiele ułatwień dla kierowców. Chodziło np. o elektroniczne dokumenty, jak prawo jazdy i dowód rejestracyjny. Wtedy kierowca nie musiałby wozić ich ze sobą i nie dostałby mandatu z ich brak, bo w przypadku kontroli policjant mógłby wszystko sprawdzić w systemie. Jednak zmiany wejdą z opóźnieniem

Oczywiście chodzi o system CEPiK 2.0, którego uruchomienie przeniesiono na czerwiec 2018 . To właśnie ten system ma rozwiązać wiele kwestii związanych z ułatwieniem życia kierowcom. Jednak ze względu na opóźnienia także inne, powiązane z nim projekty są zablokowane.

Dużym ułatwieniem, które również jest związane z systemem CEPiK 2.0, miało być to, że w przypadku braku miejsca na pieczątki diagnosty, kierowca mógłby mieć przy sobie zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu z wynikiem pozytywnym i nie musiałby wymieniać dowodu rejestracyjnego na nowy .

Jeśli dziś przed czekającym nas badaniem technicznym mamy zapełnione rubryki na pieczątki, musimy wymienić dowód rejestracyjny. Do urzędu miejskiego lub starostwa należy udać się z wypełnionym wnioskiem, kartą pojazdu i dowodem rejestracyjnym, a następnie wnieść opłatę w wysokości 54,50 zł . Kolejny raz trzeba pojechać po odbiór nowego dokumentu.

Projekt ustawy jest na etapie rządowych prac legislacyjnych. Został przyjęty przez Komitet do Spraw Europejskich i w najbliższym czasie należy spodziewać się skierowania go na Komitet Stały Rady Ministrów. Po akceptacji przez rząd zostanie przekazany do sejmu. Projekt ten ma uregulować wszystkie zagadnienia związane z badaniami technicznymi, w tym wymagania dla diagnostów, systemu szkolenia oraz nadzoru nad działalnością stacji kontroli pojazdów.