Marka CPN wraca. Pomarańczowe logo pojawi się w Warszawie

Nostalgia to siła, której nie można w handlu ignorować. Mam nawet wrażenie, że ostatnio ma się coraz lepiej. Z tego chce skorzystać Orlen i przywrócić do życia markę CPN. Już wiadomo, która stacja jako pierwsza zmieni szyld.

Choć PRL to nie był najlepszy czas dla zmotoryzowanych, to dzisiaj wiele osób patrzy na ten okres z sentymentem. Nic dziwnego – kojarzy się z młodością. Dlatego dziś są tacy, którzy potrafią zapłacić sporo pieniędzy za dobrze utrzymanego dużego fiata, malucha czy syrenkę. Na pewno chętnie by zatankowali je na CPN-ie. Zapewne również użytkownicy współczesnych aut z uśmiechem po latach odwiedziliby taką stację. I niedługo będą mieli taką możliwość.