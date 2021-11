LWG – co to znaczy? Popularny gest na polskich drogach

LWG to skrót, który można zobaczyć w internecie na motocyklowych forach internetowach czy w komentarzach dotyczących jazdy na jednośladach. Jeśli jesteś początkującym motocyklistą, to możesz go nie kojarzyć, a wiąże się z gestem pokazywanym podczas jazdy. Tłumaczymy, co on oznacza.