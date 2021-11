Motocykle Harleya-Davidsona będą tańsze. Unia dogadała się z USA

Wszystko zaczęło się w czerwcu 2018 r., gdy Donald Trump zatwierdził wysokie cła na stal i aluminium importowane z Europy. W odpowiedzi Unia Europejska wprowadziła wysokie cła na niektóre amerykańskie produkty – w tym na motocykle wytwarzane w USA. Polaris, właściciel marki Indian, ratował się przeniesieniem części produkcji do swojej fabryki w Opolu. Harley natomiast zaczął importować do Europy ze swojego zakładu produkcyjnego w Tajlandii. Jednak nadal nie było to idealne rozwiązanie.