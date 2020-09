Kto i czym może jeździć bez prawa jazdy? Tłumaczymy przepisy

Motorowery to specjalna grupa jednośladów, których bardzo często dotyczą inne przepisy niż większych motocykli czy skuterów. Przez długi czas jedną z największych różnic była ta, że można było je prowadzić zupełnie bez prawa jazdy. Choć prawo się zmieniło, to nadal wiele osób ma taki przywilej.

Motorowery to pojazdy dwu- lub trzykołowe, których silniki spalinowe mają pojemność nieprzekraczającą 50 cm3 i moc maksymalnie 4 kW (czyli niecałe 5,5 KM). Ten drugi limit dotyczy też silników elektrycznych. Niezależnie od rodzaju napędu, motorower musi mieć prędkość maksymalną ograniczoną do 45 km/h. Co ważne przy przepisach dotyczących motorowerów – zgodnie z prawem nie są one pojazdami silnikowymi.

W wielu przypadkach bliżej do rowerów. Przykładem tu jest kwestia poruszania się grupy motorowerów po drodze – tak jak w przypadku rowerów, mogą one jechać obok siebie tylko w ramach wyjątku, gdy nie utrudniają w ten sposób ruchu, co w praktyce oznacza, że niemal zawsze powinny jechać jeden za drugim prawą częścią pasa ruchu. Zatem wygląda to inaczej niż w przypadku motocykli, gdzie często zalecana jest jazda na przemian z prawej i lewej strony pasa. Tak samo trzeba pamiętać, że w miejscach, gdzie motocykliści mogą jeździć buspasami, przywilej ten nie dotyczy motorowerów.

W odróżnieniu od rowerzystów, osoby na motorowerach muszą nosić kaski. Sam motorower natomiast musi być zarejestrowany podobnie jak pojazdy silnikowe (choć ma inną, mniejszą niż motocykl tablicę).

Motorowerem bez prawa jazdy

Dziś przepisy mówią, że do jazdy motorowerem trzeba mieć prawo jazdy kategorii AM (mogą je uzyskać osoby, które ukończyły 14 lat) lub jakiekolwiek inne, gdyż każda kategoria ma w sobie też uprawnienia do kierowania pojazdami związanymi z AM. Kategoria to zastąpiła kartę motorowerową, ale nie tylko. Wprowadziła obowiązek posiadania uprawnień przez każdego. Wcześniej każdy, kto ukończył 18 lat mógł jeździć motorowerami bez żadnych kursów czy egzaminów. I tu pojawia się ważna zasada, że prawo nie działa wstecz.

Zgodnie z prawem wszyscy pełnoletni obywatele uzyskiwali uprawnienia do kierowania motorowerami. Zamiast zdania egzaminu, wystarczyło ukończyć 18 lat. I choć wiele osób nawet wtedy o tym nie wiedziało, a dziś pewnie tym bardziej nie pamięta, to tych uprawnień nigdy nie stracili. W praktyce oznacza to, że wszyscy ci, którzy ukończyli 18 lat przed 19 stycznia 2013 r. (dniem wprowadzenia nowych przepisów), nadal mogą jeździć motorowerami nie posiadając żadnego prawa jazdy (nawet kategorii AM).