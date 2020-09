Buspasem na motocyklu. Lista miast, w których to dozwolone

Motocykle pozwalają na sprawne przemieszczanie się po miastach, a dzięki temu, że zajmują mniej miejsca na ulicach, pozwalają na ograniczenie korków. Dostrzegają to władze wielu aglomeracji i dają motocyklistom dodatkowe przywileje. Zobacz, w jakich miastach można jeździć motocyklem po buspasach. Trzeba przy tym pamiętać, że w przepisach jest haczyk, przez który można dostać mandat.

Motocykle pozwalają omijać korki – to jedna z większych zalet jazdy jednośladem w mieście. Myśląc o niej, większość osób wskazuje na możliwość jazdy pomiędzy stojącymilub powoli poruszającymi się samochodami. I tak, bez wątpienia pozwala to skrócić czas podróży. Jednak w wielu polskich miastach motocykliści mogą też korzystać z przywileju jazdy buspasami. W ten sposób mogą wygodniej i bezpieczniej ominąć korki, a czasem nawet skrócić drogę. To kolejny obok darmowego parkowania przywilej, który ma zachęcić do jazdy jednośladami.

O tym, czy w danym mieście motocykliści mogą korzystać z buspasów, decydują lokalne władze. Dlatego trzeba pamiętać, że nie jest to przepis ogólnopolski i w różnych miastach sytuacja wygląda inaczej. Dlatego warto wiedzieć, gdzie jazda motocyklem po buspasie jest dozwolona, a gdzie nie. Jednak jest jeden haczyk – sytuacja nie jest zerojedynkowa. Często w miastach motocykle są dopuszczone tylko na część buspasów. Z czego to wynika? Przede wszystkim z przepisów.

Prawo o ruchu drogowym wymaga, aby przy każdym buspasie była podawana informacja, jakie pojazdy mogą z niego korzystać. Co to oznacza w praktyce? Takim pasem można przemieszczać się na motocyklu tylko wtedy, gdy informuje o tym odpowiedni znak – najczęściej tabliczka z listą dopuszczonych pojazdów, czasem też np. słowo "motocykle" lub symbol motocykla są umieszczane na asfalcie.

Doprowadza to do sytuacji, że w niektórych miastach można poruszać się po części buspasów, a po innych już nie. Wynika to albo z polityki miasta, albo z powolnego wprowadzania nowych oznaczeń. Jednak plusem takiej sytuacji jest to, że w praktyce nie trzeba pamiętać, w jakich miastach można jeździć motocyklami po buspasach – wystarczy popatrzeć na znaki. Niestety często pod zakazem wjazdu umieszczana się sporych rozmiarów tabliczka z długą informacją, kogo ten zakaz nie dotyczy. W takiej sytuacji trudno przeczytać całą listę nie zatrzymując się. Trzeba przy tym pamiętać, że mandat za nieuprawnione korzystanie z buspasa wynosi 100 zł, a kierowca otrzyma też 1 punkt karny.

Komu wolno korzystać z buspasów? Ważne jest to, że motorowery (jednoślady z silnikami o pojemności do 50 cm3) są oddzielną klasą pojazdów, a zatem w praktyce na ogół nie mogą one korzystać z przywileju danego motocyklom. Warto też wspomnieć sytuacje, gdy buspasy tworzone są w miejscach, gdzie w ogóle nie ma ulicy dla samochodów (np. taka sytuacja ma miejsce przy budowie drugiej linii metra w Warszawie), wtedy dopuszczani tam motocykliści otrzymują możliwość jazdy skrótem. Z drugiej strony we Wrocławiu motocykliści mogą korzystać z klasycznych buspasów, ale już nie z tych, które prowadzą po torowiskach dla tramwajów. Ciekawie sytuacja wygląda w Rzeszowie, gdzie z buspasami mogą też jeździć kierowcy samochodów, którzy wiozą jeszcze przynajmniej dwóch pasażerów.

Lista miast, w których motocykliści mogą poruszać się po wszystkich lub części buspasów:

Bydgoszcz,

Gdańsk,

Kielce,

Kraków,

Łódź,

Poznań,

Rzeszów,

Szczecin,

Warszawa,

Wrocław.