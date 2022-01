Koniec bezkarności. Nowe fotoradary będą robiły zdjęcia od tyłu

GITD szykuje się do wymiany łącznie aż 247 starych fotoradarów. Choć głównym powodem jest wiek i zużycie aktualnie wykorzystywanych urządzeń, to dodatkowo nowy sprzęt będzie miał większe możliwości. To z kolei ma przełożyć się na karanie kierowców, którzy do tej pory unikali mandatów z powodu niedoskonałości fotoradarów.