Kierowcy nie wiedzą, kiedy OC nie przedłuży się automatycznie. Przez to płacą duże kary

Kierowcy zakładają, że ubezpieczenie OC się zawsze automatycznie przedłuża, z drugiej strony myślą, że jeśli auto stoi nieużywane, to można nie opłacić polisy. To właśnie z tych powodów najczęściej dostają później kary.

Drugim poważnym problemem, który prowadzi do niepłacenia ubezpieczenia OC (a co za tym idzie, do nałożenia później kary), jest brak świadomości, że nawet nieużywany pojazd – samochód, motocykl czy np. ciągnik – musi posiadać wykupioną polisę . Aż 41 proc. osób nie jest świadoma takiego obowiązku.

Co grozi za brak OC? O to też zapytano kierowców. 89 proc. wiedziało, że można dostać mandat od policji. Natomiast o karach finansowych od UFG wiedziało 74 proc. Co ważne, świadomość pod tym kątem mocno wzrosła – jeszcze 6 lat temu o takich konsekwencjach wiedziało zaledwie 47 proc. kierowców. Jest to o tyle ważne, że karę tę można dostać właśnie w efekcie pracy "wirtualnego policjanta". Jest ona uzależniona od aktualnej płacy minimalnej, więc rośnie co roku. W 2018 dla samochodu osobowego jest to 4,2 tys. zł, jeśli OC brakuje ponad 14 dni. W okresie od 4 do 14 dni jest to połowa tej kwoty (2,1 tys. zł), natomiast do 3 dni – 20 proc. (840 zł).