Kierowcy bez OC częściej powodują wypadki. Narażają się też na duże kary

Zmotoryzowani nieubezpieczający swoich pojazdów od odpowiedzialności cywilnej narażają się na wysokie kary. Jak się jednak okazuje, jeżdżąc nimi powodują również wyższe ryzyko dla innych.

Prawdopodobieństwo spowodowania wypadku przez nieubezpieczonych kierowców od 3 do 4 razy wyższe niż w przypadku tych, którzy wykupili OC , informuje Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Jak wylicza instytucja, której zadaniem jest likwidowanie szkód powstałych z winy nieubezpieczonych zmotoryzowanych, o ile spośród ponad pięciuset ubezpieczonych kierowców tylko jeden (1/510) spowoduje zdarzenie, w którym będą ranni – to w przypadku kierowców bez polisy OC już jeden na stu dwudziestu pięciu (1/125) doprowadzi do podobnego wypadku.

– Szczególnie często sprawcami takich wypadków są nieubezpieczeni młodzi kierowcy w wieku od 21 do 25 lat. Aż 20 proc. nieubezpieczonych sprawców wypadków z ciężkimi obrażeniami to właśnie kierowcy w tej grupie wiekowej – zaznacza Sława Cwalińska-Weychert, wiceprezes UFG.

Nieubezpieczeni kierowcy muszą liczyć się z inną, znacznie bardziej prawdopodobną konsekwencją. W 2017 r. UFG wystawił blisko 80 tys. wezwań do zapłaty kary za nieubezpieczenie pojazdu od odpowiedzialności cywilnej. To nie przelewki, bo obecnie kara za samochód osobowy może wynieść 4200 zł, a w 2019 r. maksymalnie będzie można zapłacić aż 4440 zł. Co ważne, kara należy się nawet w przypadku tych pojazdów, które w ogóle nie są używane. UFG posiada dostęp do bazy zarejestrowanych pojazdów i otrzymuje od towarzystw ubezpieczeniowych informacje na temat zawartych polis OC. Porównując ze sobą te dane, otrzymuje listę nieubezpieczonych samochodów czy motocykli, a ich właściciele mogą spodziewać się przykrej korespondencji.