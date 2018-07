Kary za zbyt mały odstęp w 2019 r. Będzie jak w Niemczech

Zachowanie zbyt małego odstępu od poprzedzającego pojazdu to jeden z głównych powodów wypadków na drogach szybkiego ruchu. Dziś odległość tę reguluje zdrowy rozsądek kierowców, ale od 2019 r. mają to robić przepisy. Będą też kary.

"Rzeczpospolita" informuje, że resort najpierw określi, jaki odstęp trzeba będzie zachowywać na drogach ekpresowych i autostradach, a potem ustali wysokość kar za nieprzestrzeganie przepisu. Jak egzekwowane będzie nowe prawo? Okazuje się, że policja już ma sprzęt, który może do tego posłużyć. W 2017 r. do rąk policjantów trafiło 200 sztuk laserowego miernika prędkości LTI 20/20 TrueCam, a do końca 2018 r. policja ma otrzymać kolejne 200 takich urządzeń. Posiadają one duże kolorowe wyświetlacze oraz rozbudowane funkcje – między innymi możliwość mierzenia odległości pomiędzy następującymi po sobie pojazdami. Co więcej, może wyrazić ją w metrach lub sekundach, więc jeśli założymy, że będą one głównym sprzętem wykorzystywanym przez policję do egzekwowania nowego obowiązku, to politycy mają wolną rękę w kwestii kształtowania przepisów. Jak wygląda to za granicą?