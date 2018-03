Jeździłem autem Mazdy z silnikiem przyszłości. Działa jak diesel, ale tankujesz benzynę

Kiedy silnik diesla znajduje się pod ostrzałem ekologów, a auta elektryczne są jeszcze w powijakach, na scenie pojawia się alternatywa. Mazda przygotowała silnik łączący zalety jednostki benzynowej i wysokoprężnej. Mieliśmy okazję przejechać się autem z takim motorem.

Na pierwszy rzut oka to niepozorne mazdy. Tak naprawdę to platformy testowe dla kolejnej generacji kompaktu (moto.wp.pl, Fot: Mateusz Lubczański)

Zła passa silników wysokoprężnych, jeszcze kilka lat temu uważanych za czyste i ekonomiczne, przybiera na sile. Producenci odwracają się od aut poruszających się dzięki olejowi napędowemu, wybierając alternatywne napędy – hybrydowe połączenia, samochody elektryczne czy też wybiegając jeszcze bardziej w przyszłość, pojazdy wodorowe.

Choć elektryki mogą wydawać się kuszącą alternatywą, nie są aż tak "zielone" jak mogłoby się wydawać. By wyprodukować prąd, często wykorzystywany jest węgiel. Nawet jeśli auto elektryczne zużyje 20 kWh na 100 km, emisja dwutlenku węgla przy produkcji energii wyniesie około 200 g CO2 na kilometr, czyli znacznie więcej niż przeciętnego, niezbyt ekologicznego samochodu kompaktowego. Coś w tym ekorównaniu się nie zgadza. Poza tym, aby zgromadzić energię w akumulatorach, do ich produkcji potrzeba rzadkich surowców. A do tego na końcu auta trzeba będzie zutylizować.

Samochody z tradycyjnymi silnikami nie znikną szybko z ulic. Będzie ich jeszcze więcej, bowiem obywatele krajów rozwijających się coraz chętniej zerkają do salonów, by sprawić sobie swoje własne cztery kółka. Dlatego rozwój jednostek spalinowych będzie postępował. Krokiem milowym może być konstrukcja Mazdy ukrywająca się pod nazwą Skyactiv X, która jest zasilana benzyną, lecz dzięki innowacyjnemu procesowi spalania, jest znacznie bardziej ekonomiczna i czystsza. Spełni nawet normy Euro 6d bez filtra cząstek stałych. Szach mat konkurencjo!

Na razie zaledwie 6 samochodów na świecie napędzanych jest taką eksperymentalną jednostką, która ma zostać spopularyzowana już w przyszłym roku. Czym się wyróżnia? Podczas dynamicznej jazdy (i zanim jednostka osiągnie temperaturę roboczą) praktycznie niczym. Świeca rozpala wówczas mieszankę tak jak w każdym innym silniku benzynowym. Podczas poruszania się spokojnym tempem, czyli w teorii w 80 proc. czasu użytkowania auta, silniki Mazdy działają nieco inaczej.

Wówczas do cylindrów trafia uboga mieszanka (bardzo dużo powietrza, mało paliwa). Gdy tłok jest już w górnym martwym położeniu, do samozapłonu potrzebne jest tylko delikatne podniesienie ciśnienia, co zapewnia świeca odpalająca ostatnią, precyzyjnie dawkowaną dawkę paliwa. Zamiast rozchodzenia się płomienia (jak ma to miejsce w tradycyjnych jednostkach), równomiernie spalanie pozwala na zwiększenie wydajności. Wykorzystujemy benzynę, korzystamy z doświadczeń z diesli. Poza tym, straty wynikające z chłodzenia są mniejsze, tak jak i emisja CO2 i cząstek stałych.

Nowe jednostki umieszczono w pozornie cywilnych Mazdach 3. Mogą one zmylić mniej spostrzegawczych kierowców, jednak ich spartańskie wykończenie wyróżnia je na drodze. To tak naprawdę kolejna generacja Mazdy 3, ukryta pod starszym nadwoziem. Pod maską – rewolucyjne jednostki Skyactiv X. W podwoziu – nowe zawieszenie i układ kierowniczy. W środku – więcej wygłuszeń i zaprojektowane od zera fotele. Nawet jeśli to nieukończony prototyp badawczy, już możemy potwierdzić, że w środku nowej trójki będzie znacznie, znacznie ciszej.

Auta nie mają poduszek, systemu ABS czy ESP. Na każdym metrze gromadzą dane, które wysyłane są na koniec każdego dnia wysyłane do Japonii. Rano można spodziewać się poprawek, nad którymi pracowali specjaliści w Hiroszimie.

Zajmuję miejsce za kółkiem. Skrzynia biegów okazuje się mieć wyjątkowo krótkie przełożenia, ale inżynier jadący za mną uspokaja, że nie jest to finalne ustawienie.

Skupiam się więc na silniku. Różnice pomiędzy pracą tradycyjnej jednostki, a tej z rodziny SkyActiv X, są niezauważalne. Japońskie dzieło ma dwa litry, kompresor Eatona i moc 190 KM. Przynajmniej w wersji produkcyjnej, która pojawi się w przyszłym roku. Na razie silnik strojony jest nieco łagodniej, lecz i tak nie brakuje mu wigoru. Przez większość czasu kontrolki wskazują na spalanie "w trybie zapłonu samoczynnego sprężonej mieszanki sterowanego świecą". Brzmi mało seksownie, ale jeśli ma zmniejszyć spalanie...

No właśnie – kontrolki dotyczące spalania zostały skutecznie zaklejone, a inżynier na prawym fotelu stwierdza, że nawet on nie zna dokładnego zużycia paliwa. Te dane są ściśle strzeżoną tajemnicą. Mazda w oficjalnych komunikatach twierdzi, że spalanie jest mniejsze o 20 proc. w stosunku do obecnie oferowanych rozwiązań. Biorąc pod uwagę możliwości silnika MZR z 2008 roku, jest lepiej nawet o 40 proc. Warto też pamiętać o nieco wyższym momencie obrotowym.

Nie można zapomnieć, że drobne zmiany w zawieszeniu oraz wzmocnieniu nadwozia wpłynęły w ogromny sposób na prowadzenie auta. Z jednej strony jest to uniwersalne ustawienie, z drugiej bardzo angażujące i komunikującemu kierowcy znacznie więcej niż w przypadku konkurencji. Gdyby tylko układ kierowniczy był nieco bardziej agresywny, nowa Mazda 3 byłaby najlepiej prowadzącym się autem na rynku. Może i będzie – nasze sugestie zostały skrupulatnie zanotowane.