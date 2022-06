Honda PCX125 hitem w Polsce. Sprzedano już ponad 3 tys. egzemplarzy

Oprócz rzeczy oczywistej w ostatnim czasie – dostępności – podpowiedzi można szukać w nazwie. Litery "PC" mają oznaczać "personal comfort". Choć Honda PCX125 nie oferuje tego poziomu co Forza 125, to jednak i tak model ten swoim wyglądem i kształtem czerpie z większych maksiskuterów. Widać to przy porównaniu z pozbawionym tunelu środkowego modelem SH125i.