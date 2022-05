Test: Honda ADV350 – skuterowy SUV

Honda ADV350 to nie jest skuterową wersją motocykla wyprawowego. Podwyższone nieco zawieszenie – prześwit wynosi 145 mm w porównaniu do 135 mm w modelu Forza 350 – czy nieco lepiej radzące sobie z luźną nawierzchnią opony dodają pewności podczas jazdy, ale cały czas jest to po prostu skuter, który tylko nieco lepiej od innych radzi sobie poza asfaltem. Nazwanie go maszyną offroadową to jednak byłaby przesada.