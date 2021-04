Dobry początek roku dla Harleya-Davidsona, ale nie u nas. Tu będzie coraz gorzej

Dobra wiadomość dla Harleya-Davidsona jest taka, że w pierwszym kwartale 2021 r. amerykańska firma sprzedała 44 200 motocykli w porównaniu do 40 400 rok wcześniej. Wygląda na to, że zmiany wprowadzone przez Jochena Zeitza przynoszą efekty. I choć sytuacja wygląda dobrze to ma też drugą, mniej pozytywną stronę.