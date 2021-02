Harley-Davidson potwierdził zupełnie nowy model 1250 Custom

Choć Jochen Zeitz, nowy szef Harleya-Davidsona, zapowiedział, że marka skupi się na najbardziej typowych dla siebie motocyklach, to po prostu nie mógł wyrzucić do kosza modelu Pan America, który był już praktycznie gotowy. Dzięki pojawieniu się zapowiedzi na stronie amerykańskiej marki pod koniec 2020 r. dowiedzieliśmy się, że jeszcze jeden nowy projekt zostanie doprowadzony do końca . Jednak tutaj kluczowy był fakt wykorzystania rozwiązań opracowanych na potrzeby modelu typu adventure.

Z jednej strony tradycyjnie dla Harleya-Davidsona będzie to cruiser, ale z drugiej o zupełnie innej charakterystyce niż modele Softail. Zarówno z powodu silnika, jak i wyglądu bliżej mu będzie do V-Roda, który zniknął z oferty kilka lat temu. Bardziej sportowy wygląd, spora moc i wysokie jak na silnik Harleya obroty mogą przyciągnąć do modelu 1250 Custom klientów, którzy wcześniej kupowali właśnie V-Roda. Jedno jest pewne – jeśli wersja produkcyjna zachowa stylistykę motocykla koncepcyjnego, to będzie to bardzo atrakcyjnie wyglądająca maszyna.