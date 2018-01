Wysokie kary za drobne przewinienia. Wyjazd za granicę to nie tylko przyjemność

Gigantyczne kary za wideorejestrator na przedniej szybie, obowiązek ustąpienia pierwszeństwa pieszym w każdej sytuacji czy przymus zapłacenia mandatu na miejscu, gotówką. Z takimi przepisami będą zmuszeni zmierzyć się kierowcy wyjeżdżający na zimowy wypoczynek.

Kontrola stanu opon może dziwić w Polsce. Za granicą to standardowa czynność (Materiały prasowe)

W pierwszy weekend ferii można było zauważyć wzmożony ruch pojazdów kierujących się na południe. Słowacja czy Czechy to jedne z najpopularniejszych kierunków wypoczynkowych o tej porze roku. Nie można jednak zapominać, że przepisy ruchu drogowego różnią się w kilku ważnych aspektach. A błąd może skutkować sporym mandatem.

Wybierając się za granicę autem w leasingu, warto pamiętać, by zapoznać się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia. Zdarza się, że firma wystawiająca polisę wymaga powiadomienia (każdorazowego) o opuszczeniu kraju, a nawet pobiera opłatę za wydanie odpowiedniej zgody. Nie można również zapomnieć o upoważnieniu do używania samochodu. Niektórzy funkcjonariusze mogą być nadgorliwi i żądać takiego dokumentu od kierowcy.

Nadgorliwość będzie również dotyczyła obowiązkowego wyposażenia samochodów. Choć Konwencja Wiedeńska potwierdza, że przedmioty wymagane w państwie gdzie auto jest zarejestrowane pozwalają mu poruszać się po całej Unii, w rzeczywistości bywa inaczej. Funkcjonariusze i tak chcą wystawiać mandaty za braki bezpieczników czy kamizelek. Lepiej zaoszczędzić sobie nerwów i dokupić przedmioty przed wyjazdem, niż na miejscu pertraktować z policjantem. Przyjęcie mandatu oznacza przyznanie sie do winy, a jego odrzucenie sprawi, że sprawa trafi do sądu.

Trzeba także pamiętać, że jeśli korzystamy z radia CB, należy przełączyć urządzenie w tryb europejski. Polskie kanały są strojone o pół kanału niżej (5kHz), przez co zagłuszać będziemy odbiorniki innych kierowców.

Wybierając się do Słowacji, należy mieć na uwadze, że policja zwraca ogromną uwagę na obowiązkowe wyposażenie auta, do którego należą kamizelki (dwie, obowiązkowo w kabinie), gaśnica, apteczka, trójkąt, komplet bezpieczników, zapasowe żarówki czy linka holownicza. Do 15 marca wymagane jest poruszanie się na oponach zimowych, a jeśli planujemy wjazd na autostradę czy drogę szybkiego ruchu, musimy wykupić winietę (na 10 lub 30 dni, od ok. 45 zł). Na Słowacji umieszczenie nawigacji na szybie (czy też telefonu) może zaowocować mandatem płatnym na miejscu.

Czesi również zwracają olbrzymią uwagę na wyposażenie samochodu, a lista jest identyczna jak w przypadku Słowacji. Tak samo restrykcyjnie podchodzą do spożycia alkoholu, a ich polityka zerowej akceptacji dla kierowców pod wpływem jest podobna do sytuacji w Polsce. Co więcej, obowiązuje tam limit 0 prom. Przez dłuższy okres wymagają za to poruszania się na zimowych oponach - aż do 31 marca. Co więcej, ich bieżnik musi mieć minimum 4 mm. Nie warto oszczędzać na winiecie na 10 dni, którą wyceniono na równowartość 48 zł. Jej brak kierowca karany mandatem wynoszącym nawet kwotę będącą opdowiednikiem 14 tys. zł. Czesi mają również punkty karne. Przekroczenie bariery 12 oznacza zakaz kierowania pojazdem na najbliższe 12 miesięcy.

Mniej restrykcyjni są za to Niemcy. Za zachodnią granicą możemy wsiąść za kierownicę mając 0,5 prom. alkoholu we krwi. W samochodzie musimy mieć wyłącznie gaśnicę, apteczkę i trójkąt, a kamizelki są tylko zalecane (przynajmniej dla kierowców aut poniżej 3,5 tony). Przepisy nie wspominają o obowiązku poruszania się na oponach zimowych, ale od października ogumienie na aucie musi mieć oznaczenie M+S, czyli być zaprojektowane pod kątem radzenia sobie ze śniegiem i błotem. Niemcy dają kierowcom kredyt zaufania, lecz kary są surowe. Nie warto więc "siedzieć na zderzaku" na autostradzie czy przekraczać prędkość w mieście. 30 km/h ponad limit w terenie zabudowanym oznacza pożegnanie się z uprawnieniami.

W Austrii obowiązuje podobna lista wyposażenia jak w Niemczech. Podobnie wyglądają limity alkoholu we krwi. W tym kraju poruszanie się po autostradach wiąże się z obowiązkowym wykupieniem winiety (ceny od nieco ponad 40 zł). Jej brak oznacza karę wynoszącą ponad 900 zł. Austriacy wyjątkowo restrykcyjnie podchodzą do kwestii prędkości, a fotoradary wykonują zdjęcia przy prekroczeniu prędkości o już kilka (a nie kilkanaście jak u nas) km/h. Co ciekawe, umieszczenie wideorejestratora w aucie jest karane kwotą przekraczającą 40 tys. zł, bowiem uznane jest to za monitoring i traktowane jest jak naruszenie sfery życia prywatnego.

Szwajcarzy za to nie akceptują urządzeń antyradarowych, jak i radia CB. Mandaty za stosowanie takich urządzeń sięgają nawet 3500 zł! Choć przepisy nie są tak restrykcyjne w kwestii wyposażenia pojazdu (obowiązkowy jest jedynie trójkąt ostrzegawczy), należy pamiętać, że poruszanie się po autostradach również wymaga zakupienia winiety, co gorsza, całorocznej za równowatość 141 zł. W przypadku podróży przez Szwajcarię trzeba liczyć się z obowiązkiem zapłacenia mandatu na miejscu. Policja akceptuje płatność w euro.