Więcej hybryd to droższe auta spalinowe. Wszystko przez drogi metal

Po raz pierwszy od 16 lat cena palladu wyprzedziła cenę złota. Branża motoryzacyjna patrzy na to zjawisko z niepokojem. Obawiać powinni się też kierowcy parkujący "pod chmurką". Dla złodziei cennym łupem staną się katalizatory.

Zapotrzebowanie w 67 proc. generuje branża motoryzacyjna i nic nie zapowiada, by miało być inaczej. O ile w przypadku silników diesla do oczyszczania spalin wykorzystuje się platynę, to jednostki benzynowe mają w układzie wydechowym katalizator z palladowym bloczkiem. A "benzynowce" są coraz popularniejsze. Afera dieselgate skutecznie zmieniła branżę motoryzacyjną i spowodowała, że klienci rzucili się na hybrydy, które w większości przypadków wykorzystują motory benzynowe.

Gdy od 2016 roku ceny palladu zaczęły nieznacznie, aczkolwiek zdecydowanie rosnąć, w mediach pojawiło się coraz więcej informacji na temat znikających katalizatorów z samochodów używanych. Sprawcy często wybierali SUV-y, które są zawieszone nieznacznie wyżej, przez co dostęp do układu wydechowego jest łatwiejszy.

Taki biznes jest opłacalny. Trudno ustalić "sztywną" cenę za katalizator, bowiem uniemożliwia to mnogość konfiguracji. Najtańsze w skupie wyceniane są na ok. 200 zł, choć nic nie stoi na przeszkodzie, by za niektóre sztuki uzyskać 10 razy więcej. W przypadku części starych aut cena katalizatora stanowi co najmniej połowę jego wartości. W przypadku rzadszych aut nowe katalizatory kosztują kilka tys. zł. Jedno jest pewne - to element, który z czasem nie traci na wartości.