Test: Moto Guzzi Stelvio - paradoks wyboru

Stelvio ma elektrycznie regulowaną szybę, która sprawia wrażenie nie do końca dobrze zamontowanej. W najniższym ustawieniu powietrze trafiało we mnie na wysokości ramion, w najwyższym – w ten jeden, ostatni centymetr kasku (mam 180 cm wzrostu). Pozycja jest jednak wygodna i wbrew pozorom kolana nie stykają się z głowicami cylindrów. Dzięki wygodnej kanapie można wyjeździć cały bak "na raz" i nie umrzeć z bólu. Samo siedzisko jest na wysokości 83 cm i brakowało mi nieco żeby wygodnie dotknąć ziemi. No i nie ma co ukrywać, że Stelvio trochę waży – dokładnie 246 kg z płynami. No, ale mamy za to wał kardana.