Szybka reakcja na wypadek. Jak dostać się do poszkodowanych

Gdy jesteś świadkiem wypadku na drodze, musisz działać szybko. Jeśli w pojeździe wciąż są poszkodowani, a wszystkie drzwi są zamknięte, konieczne będzie wybicie szyby. W przeciwnym wypadku nie będziesz w stanie udzielić pierwszej pomocy.

Nie w każdym wypadku zbicie szyby okaże się koniecznością, ale lepiej być przygotowanym (Shutterstock.com)

Aby to jednak zrobić, musisz mieć podstawowe narzędzia i znać odpowiednią technikę, która zapobiegnie zranieniu zarówno ciebie, jak i osób, które znajdują się w aucie.

Najpierw się upewnij

Nie w każdym wypadku zbicie szyby okaże się koniecznością. Być może będziesz w stanie porozumieć się z pasażerami i przekonać ich do otwarcia drzwi lub dostaniesz się do środka przez otwarty bagażnik. Szybę można wybić tylko wtedy, gdy nie ma innej możliwości, aby dostać się do samochodu.

Jeśli jednak zajdzie już taka potrzeba, musisz przede wszystkim upewnić się, że wybijając szybę, nie zranisz osób będących po jej drugiej stronie. Dlatego najlepiej będzie wybrać miejsce, za którym nie znajduje się ani kierowca, ani żaden z pasażerów pojazdu. Opadające kawałki szyby mogą dostać się do oczu poszkodowanej osoby i dotkliwie ją poranić.

Czym zbić samochodową szybę

Do wybicia szyby nada się większość rzeczy, które masz w samochodzie. Klucz do kół, inne metalowe narzędzia, gaśnica – w odpowiednich rękach wszystko może posłużyć jako prowizoryczny zbijak. Problem w tym, że niedoświadczone osoby mogą mieć problem ze zbiciem szyby. Jeśli uderzysz w złe miejsce, szyba może sprężynować, co utrudni cały proces. Najlepszy efekt uzyskasz, jeśli uderzysz bliżej brzegów szyby, wtedy nawet jedno uderzenie wystarczy, by wzmocnione szkło ustąpiło.

Dobrym wyborem dla niedoświadczonych osób jest użycie specjalnego zbijaka do szyb, który możesz znaleźć w profesjonalnych multitoolach samochodowych. Wystarczy przytknąć go do szyby w odpowiednim miejscu i docisnąć. Wbudowany punktak będzie w stanie skruszyć nawet najbardziej wytrzymałą samochodową szybę.

Co jeśli pasy nie chcą ustąpić

Może się okazać, że po otwarciu samochodu mechanizm zapięcia pasów zablokował się lub z jakiegoś powodu nie możesz się do niego dostać, na przykład wtedy, gdy w wyniku uderzenia fotele zsuną się, zakleszczając mechanizm między sobą. Wtedy jedyną opcją wyswobodzenia poszkodowanych z potrzasku będzie przecięcie pasów. Aby tego dokonać, potrzebujesz bardzo ostrego noża, który rozprawi się ze wzmocnionym materiałem. Do tego celu idealnie nada się nóż ratowniczy. Możesz kupić go jako osobne narzędzie bądź postawić na multitool samochodowy wyposażony w nożyk.

Jak posługiwać się nożem ratunkowym