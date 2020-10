Śmiertelność wypadków motocyklowych sześć razy większa niż samochodowych

Wypadki lub tym bardziej kolizje niestety nie należą do rzadkości. Dobrze jeśli skończy się tylko na pogiętych blachach czy zniszczonym motocyklu , ale nikomu nic poważnego się nie staje. Niestety nie brakuje też przypadków tragicznych, gdy wypadek kończy się czyjąś śmiercią. O tym, jak często się to zdarza oraz jak często w razie zdarzenia z udziałem różnych rodzajów pojazdów ktoś ginie, można dowiedzieć się ze statystyk wypadków.

Zestawienie wszystkich zdarzeń (kolizji i wypadków) z 2019 r. opracowali specjaliści z rankomat.pl. Jak podają, w ciągu 12 miesięcy miało miejsce 447 946 zdarzeń drogowych z udziałem samochodów osobowych. Zginęło w nich 2328 osób, co oznacza śmiertelność na poziomie ok. 0,5 proc. Może zaskakiwać, że jest to najlepszy wynik ze wszystkich rodzajów pojazdów, ale z drugiej strony to właśnie auta osobowe stanowią zdecydowaną większość wszystkich zdarzeń i związanych z nimi ofiar śmiertelnych.