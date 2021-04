Segway Apex H2 ma być motocyklem wodór. Dostanie naboje zamiast opcji tankowania

Oprócz "tradycyjnych" segwayów amerykańska firma już produkuje małe elektryczne motocykle offroadowe. Są to lekkie pojazdy o mocy kilku koni mechanicznych. To dopiero początek. Segway ma dużo bardziej ambitne plany i chce produkować duże elektryczne motocykle i od razu rzuca się na bardzo głęboką wodę zapowiadając wodorowy model Apex H2.

Zamiast tankowania wodoru do baku, motocykl ma mieć na pokładzie trzy mniejsze zbiorniki z tym paliwem . Przypominają one większą wersję nabojów z CO2 używanych w syfonach. Gdy wodór się skończy, będzie wystarczyło wymienić je na pełne i będzie można jechać dalej. Dopiero po pewnym czasie będzie trzeba odwiedzić stację, aby napełnić kilka zestawów takich nabojów z wodorem.

Segway Apex H2 ma być napędzany silnikiem elektrycznym o mocy 82 KM (60 kW), co pozwoli na rozpędzenie motocykla od 0 do 100 km/h w 4 s i osiągnięcie prędkości maksymalnej 150 km/h. Zużycie wodoru ma wynosić 1 kg na 100 km. Ciekawym rozwiązaniem technicznym byłoby przednie zawieszenie z wahaczem zamiast widelca, podobne do tego, jakie miała Yamaha GTS 1000.

Pomysł Segwaya jest imponujący i ambitny, a obietnice robią wrażenie. Apex H2 miałby zadebiutować już w 2023 r. Do tego miałby kosztować równowartość nieco ponad 40 tys. zł., co czyniłoby go bezpośrednim konkurentem dla modeli spalinowych. Przy takich zapowiedziach trudno podchodzić do nich inaczej niż "uwierzymy, jak zobaczymy". Jednak widać, że plany Segwaya są ambitne i nawet jeśli nie zostaną zrealizowane tak szybko, to mogą odmienić losy tej firmy.