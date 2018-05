Samochodem bez prawa jazdy, ale za to z rodzicem. Nowy pomysł Ministerstwa Infrastruktury

Zaliczenie egzaminu na prawo jazdy nie jest łatwe. Rząd chce więc umożliwić jazdę z rodzicem po zakończeniu kursu praktycznego. Podobne systemy od lat działają w innych państwach, ale czy w Polsce to dobry pomysł? Ekspert, z którymi rozmawialiśmy, jest mu zdecydowanie przeciwny.

Rewolucja na ulicach

W warszawskim WORD-zie w 2016 r. aż 66 proc. kandydatów na kierowców kończyło praktyczną część egzaminu porażką . To oznacza, że niełatwo uzyskać w Polsce prawo jazdy. Nowy pomysł na ułatwienie tego zadania ma Ministerstwo Infrastruktury. Jak informuje "Dziennik Gazeta Prawna", resort zamierza wprowadzić przepis, który pozwoli na jazdę samochodem po zaliczeniu 30 godzin za kierownicą z instruktorem ośrodka szkolenia kierowców .

Taka osoba będzie mogła poruszać się po wszystkich drogach z wyłączeniem autostrad i tras ekspresowych. Samochód nie będzie musiał mieć dodatkowych pedałów, ale już trzeba będzie wyposażyć go w drugą parę lusterek, dzięki którym osoba na fotelu pasażera będzie widziała, co dzieje się za pojazdem. Młody kierowca będzie mógł jeździć wyłącznie pod okiem matki, ojca lub prawnego opiekuna. Na razie nie wiadomo, jak długą będzie można jeździć w ten sposób. Prawdopodobnie będzie to 12 miesięcy lub dwa lata.