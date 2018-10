PZU utrudniało wypowiedzenie umowy OC. Teraz zmienia praktyki

Jak informuje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jedna z największych w kraju firm ubezpieczeniowych utrudniała wypowiedzenie polis. W efekcie kierowcy byli ubezpieczani podwójnie, teraz mają dostać pieniądze z powrotem.

UOKiK zareagował

Przynależność do grona największych firm w branży zobowiązuje. Nie zawsze jednak można liczyć na zachowanie wszystkich standardów. Jak informuje UOKiK , we wrześniu 2017 r. zostało wszczęte śledztwo w sprawie praktyk stosowanych przez PZU na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych.

Sprawą zajął się Rzecznik Finansowy, który o praktykach PZU poinformował UOKiK. Ubezpieczyciel uniknie kary, ponieważ zobowiązał się do kilku kroków. Po pierwsze zmieni sposób postępowania z klientami. Po drugie uzna wypowiedzenia umów przez konsumentów aż do trzech lat wstecz. Jeżeli konsumenci nadal będą chcieli wypowiedzieć umowy, odda proporcjonalną część składki pobranej wtedy, gdy konsument miał podwójne ubezpieczenie OC . Aby skorzystać z takiej możliwości, należy wysłać PZU pismo z numerem rachunku do przelewu.

Przedłużenie i wypowiedzenie OC

Jeśli umowa nie zostanie rozwiązana przez właściciela pojazdu, automatycznie się przedłuży. Stanie się to zgodnie z przepisami i na warunkach określonych przez ubezpieczyciela w piśmie, które musi trafić do zmotoryzowanego najpóźniej 14 dni przed końcem okresu ubezpieczenia.

Kiedy OC się nie przedłuży?

Na przedłużenie się ochrony OC nie ma co liczyć, jeśli płatność za obecną polisę została rozbita na raty, a ubezpieczony nie uiścił choć jednej z nich . Brak wpłaty choć jednej z rat do końca okresu ubezpieczenia sprawi, że polisa się nie przedłuży.

To o tyle ważne, że posiadacz nieubezpieczonego pojazdu naraża się na poważne konsekwencje. Kara nałożona przez UFG może wynieść maksymalnie 4200 zł, a w 2019 r. wzrośnie do 4440 zł. Jeśli nieubezpieczonym pojazdem spowodujemy wypadek, szkody pokryje UFG, ale potem zwróci się do kierowcy z żądaniem regresowym. Oznacza to, że szkody trzeba będzie pokryć z własnej kieszeni.