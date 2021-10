Nowe obowiązkowe wyposażenie. Jeden punkt budzi sprzeciw kierowców

W przypadku jednośladów nawigacja GPS nie jest tak popularna jak w samochodach. Do tego nie są one wyposażane w kamery. A to oznaczałoby potrzebę dodania tych rozwiązań, co znacząco podniosłoby koszt. Przeciwko pomysłowi obowiązkowego systemu ISA jest FEMA (Federacja Europejskich Stowarzyszeń Motocyklowych).