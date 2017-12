Ograniczenia spowodowały wzrost liczby śmiertelnych wypadków. Władze miasta się nie wycofują

Można założyć, że utworzenie stref z ograniczeniami prędkości pozwoli zredukować liczbę wypadków. Tymczasem przykład brytyjskiego miasta pokazuje, że realia są zupełnie odwrotne. Co więcej, władze nie mają pieniędzy, by wycofać wprowadzone przepisy.

Pod koniec 2016 roku, samorząd terytorialny rejonu Bath and North East Somerset w Anglii wydał ponad 870 mln funtów (ponad 4 mld zł) na wprowadzenie 13 nowych stref z ograniczoną prędkością. Zamiast 30 mil na godzinę (ok. 48 km/h), kierowcy mogą tam rozwijać teraz 20 mil na godzinę (ok. 32 km/h). Wszystko by zwiększyć poziom bezpieczeństwa na drogach.