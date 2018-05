Oglądają nagrania i wyciągają wnioski. Filmy z wypadkami mają niezaprzeczalną zaletę

"Dzięki temu (…) k**** sto razy rozglądam się na wszystkie strony podczas jazdy", "Bardzo pouczająca kompilacja!" – piszą internauci pod filmikami przedstawiającymi wypadki na polskich drogach. Oprócz rozrywki, wideo z kraksami mają też inną zaletę. Pozwalają wyedukować lepszych kierowców.

Srebrna Skoda zmienia pas, zajeżdża drogę innemu autu i ostro hamuje przed przejściem dla pieszych. Samochód z zamontowaną kamerą efektownie wjeżdża jej w zderzak. W kolejnej scenie – tym razem dziejącej się w nocy – pieszy pojawia się na przejściu znikąd. Nie ma odblasków, kierowca ledwo go zauważa. Omija mężczyznę wjeżdżając z impetem na trawę. Tym razem można mówić o szczęściu. Co jednak gdy ono się wyczerpie?

Kompilacje i drastyczne sceny pozwalają zrozumieć co może wydarzyć się, gdy zabraknie umiejętności i doświadczenia. Nadmierna prędkość, niewłaściwy stan techniczny, brak uwagi czy zwykłe chamstwo – przekrój przyczyn jest ogromny. Tego nie uczą na kursie jazdy, a wszystko podane jest w kilkuminutowej pigułce, która daje do myślenia.

Ma to tym większy sens, że zachowania na drodze w ten sposób uczą się samochody – nie tylko autonomiczne. Jeden z producentów tak udoskonalił system utrzymania auta na pasie ruchu, że pojazd w ogóle nie potrzebuje wyraźnych linii. Jak? Wykorzystano nagrania z testów na całym świecie, gdzie oprogramowanie analizowało na setkach godzin nagrań pobocze. Tak nauczyło się wykrywać kontrast pomiędzy nim a asfaltem. Polecenie, by unikała wyjechania poza linie to już banał. To samo można zrobić z kierowcą.