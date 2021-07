Uwaga przy nowym przepisie. Autostradą trzeba jeździć inaczej

70 m czy nawet 50 m to bezpieczna, ale też spora odległość między pojazdami. Dlatego kilka motocykli, które w ten sposób jadą autostradą, raczej nie będzie traktowane przez innych kierowców jako kolumna pojazdów. A to z kolei będzie oznaczało możliwość wjeżdżanie pomiędzy tak jadące motocykle. Tym bardziej, że będzie to całkowicie zgodne z przepisami. Nie zabraniają one przecież wjechania pomiędzy poruszające się samochody czy motocykle. W dodatku nowych zasad o minimalnej odległości "nie stosuje się podczas manewru wyprzedzania".