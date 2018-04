Nowe obowiązki kierowców. Ministerstwo bierze się za autostrady

Ministerstwo Infrastruktury wprowadzi przepisy dot. korytarza życia. Ma on przyspieszyć dojazd służb do wypadków na autostradzie. Podobne przepisy obowiązują już w innych krajach Europy. Pod lupą znajdą się też apteczki.

Gdy na autostradzie A4 kierowca auta dostawczego wjechał w tył TIR-a, strażacy przedzierali się przez ogromny korek. Do czasu. Ostatnie 400 metrów musieli przebiec razem z ważącym kilkadziesiąt kilogramów sprzętem, bowiem kierowcy TIR-ów pozostawili swoje pojazdy na środku drogi. Poszkodowanego nie udało się uratować. Sytuacja prawdopodobnie wyglądałaby inaczej, gdyby stworzono korytarz życia.

Korytarz życia będzie obowiązkiem, nie dobrym zwyczajem

Mamy coraz więcej autostrad i dróg ekspresowych, ale tylko nieliczni wiedzą jak ułatwić prace służbom ratunkowym. Minister Andrzej Adamczyk chce, by korytarze były usankcjonowane w polskim prawie. Za granicą niewłaściwe zachowanie karane jest mandatem sięgającym kilkaset euro. Tunel dla karetek tworzy się automatycznie, nawet jeśli nie wiadomo, co jest przyczyną korku na autostradzie. U nas świadomość kierowców jest niska. Może dlatego na tych odcinkach ginie pięć razy więcej osób niż na odcinkach krajowych.

Gaśnica, trójkąt i apteczka

Ministerstwo infrastruktury ustandaryzuje też apteczki samochodowe. Obecnie nie należą one do obowiązkowego wyposażenia pojazdu. Na tej liście znajdziemy zaledwie trójkąt i gaśnicę. Dziwne – apteczki są obowiązkowe w niemal każdym kraju Europy. Poza tym, jesteśmy zobowiązani do udzielenia pomocy poszkodowanym w wypadku. Trudno tego dokonać bez jakichkolwiek narzędzi.