Nie widać policji? Uważaj, karanie kierowców na odległość to już norma

Czasy, w których policjanci drogówki chowali się w zaroślach należą do przeszłości. Dziś mandaty wystawiają nawet wtedy, gdy nie ma ich w pobliżu.

Monitoring nie tylko dla miasta

Chyba każde większe miasto posiada system monitoringu. Nie każdy wie jednak, że służy on nie tylko do zapobiegania napadom czy typowania sprawców wandalizmu, ale też do karania kierowców. Niektóre miasta w ramach ustalonych wcześniej akcji współpracują z policją, która zyskuje potężną, bo niewidoczną, broń.