Na A4 remonty. Kierowcom puszczają nerwy

Wraz z końcem wakacji na autostradzie A4 i niektórych drogach ekspresowych rozpoczęły się remonty. Ruch odbywa się wolniej, a w niektórych miejscach wyznaczono zwężenia. W Krapkowicach, gdzie są największe utrudnienia, w ciągu kilku dni doszło do kilku zderzeń. Kierowcy zachowują się, jakby nie widzieli znaków ostrzegawczych.

Błędy kierowców

Policja przyznaje, że głównym grzechem polskich kierowców jest ignorowanie znaków ograniczenia prędkości. Wbrew temu, co najprawdopodobniej sądzą niektórzy kierowcy, nie zostały one zamontowane przed remontowanymi odcinkami po to, by uchronić zawieszenia samochodów przed ewentualnym uszkodzeniem. Należy zwolnić, by nie zaskoczył nas sznur aut w korkach tworzących się w miejscach zwężek. Zbyt szyba jazda to jednak niejedyny problem.