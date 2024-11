Koła na drodze. Nietypowe austriackie znaki z poparciem UE

Komisja Europejska ogłosiła tegorocznych nagrodzonych w konkursie Excellence in Road Safety Award. Jedno z wyróżnień trafiło do Austrii za nietypowe oznakowanie dróg. Dodatkowy zygzak, seria mniejszych i większych kół i okręgów czy dodatkowe krzywe w oznaczeniu poziomym jezdni to pomysł, który miał pomóc w poprawie bezpieczeństwa na krętych, górskich drogach Austrii. Stojąca za nimi idea jest dość prosta.