Kary za brak OC w 2021 r. dla motocykli – ile wynoszą

Dla motocykli podstawowa kara za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC wynosi jedną trzecią płacy minimalnej, a wszystkie kwoty zaokrąglane są do dziesiątek. Oznacza to, że przy pensji minimalnej 2800 zł kara za brak OC dla motocykla w 2021 r. wyniesie 930 zł . Jednak jeśli przerwa w wykupieniu ubezpieczenia była krótka, to kara jest mniejsza.

Przy przerwie w ubezpieczeniu wynoszącej od 4 do 14 dni kara w 2021 r. wyniesie 470 zł, a jeśli motocykl nie będzie miał polisy OC do 3 dni, to będzie trzeba zapłacić za to 190 zł.