Jazda po łuku i ruszanie pod górę. Młodzi odpadają na podstawach

Nawet w miastach o najwyższej zdawalności tylko połowa kursantów wysiada z pojazdów z pozytywnym wynikiem egzaminu. Jak się okazuje, większość z młodych kierowców "oblewa" przy prostych manewrach i powtarzalnych elementach jazdy.

Patrząc na średnią z całego kraju, egzamin praktyczny zaliczy zaledwie co trzeci podchodzący do niego kursant. Nie jest to dobry wynik, a jak się okazuje, najczęściej kandydaci na kierowców najeżdżają na pachołek lub go potrącają podczas manewru jazdy po łuku. Rzadko chodzi o przekroczenie linii wyznaczającej krawędzie toru jazdy.