Jak w razie wypadku wybić szybę w aucie. Praktyczny poradnik

Podczas wypadku, gdy drzwi odmówią posłuszeństwa, jedyną drogą do wydostania się z samochodu jest okno. Najpierw trzeba się jednak pozbyć szyby. Wbrew pozorom rozbicie wzmocnionego szkła nie jest takie proste, należy się do tego odpowiednio przygotować.

Którą szybę rozbić

Czym wybijać

Do wykonania tego zadania nada się większość rzeczy, które masz w samochodzie. Klucz do kół, inne metalowe narzędzia, gaśnica, to wszystko w odpowiednich rękach może posłużyć jako prowizoryczny zbijak do szyb. Problemem jest jednak to, że podczas wypadku i zagrożenia życia większość z tych przedmiotów może znajdować się poza zasięgiem dłoni. Dlatego warto mieć ze sobą niewielkie urządzenie przymocowywane do samochodowych kluczyków, które zawsze będzie w pobliżu stacyjki.