Kosmetyki i niewidzialna wycieraczka. Sposoby na zwiększenie widoczności w aucie

Zabrudzenia szyb to nie tylko kurz i błoto, ale również trudne do usunięcia substancje jak resztki wosku pozostałego z wizyty na myjni. Zimą dojdzie do tego szron i śnieg, który trzeba usunąć mechanicznie. W ten sposób łatwo zniszczyć gładką powłokę szyby.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

View of a car side mirror from inside the car with condensation and rain on the glass window (Fotolia, Fot: drimafilm)

Dlatego kluczem do utrzymania szyb w dobrej kondycji będzie odpowiednia pielęgnacja. Nie wystarczy płyn do spryskiwaczy i mozolne przecieranie zanieczyszczeń wycieraczką z nadzieją, że brud spłynie. Polecamy kilka środków czyszczących, które znacznie ułatwią jazdę i poprawią widoczność podczas jazdy.

Nie stwarzaj zagrożenia na drodze

Brudne szyby to o wiele mniejsza widoczność w trudnych warunkach, na przykład podczas jazdy po zmroku, w deszczu czy śniegu. Odbijające się od mokrych powierzchni światła samochodów z naprzeciwka, smugi po wycieraczkach i parowanie szyb mogą sprawić sporo kłopotów nawet doświadczonemu kierowcy. Dlatego w okresie jesienno-zimowym warto zadbać o przygotowanie szyb.

Podstawą jest regularne i kompleksowe usuwanie zanieczyszczeń. W sklepach znaleźć można rozmaite specyfiki skutecznie usuwające brud, błoto, resztki wosku, a także insekty. Warto uważnie czytać skład produktu i wybierać te, w których nie ma amoniaku – substancja ta bardzo źle wpływa na uszczelki otaczające szybę. Środek należy rozprowadzić po szybie przy pomocy gąbki, a następnie wytrzeć do sucha ściereczką z mikrofibry lub ręcznikiem jednorazowym. Dzięki temu zapobiegniesz smugom i zaciekom.

Czyszczenie szyb pedałem gazu

Tak w uproszczeniu działa niewidzialna wycieraczka samochodowa. Specyfik, który należy równomiernie rozprowadzić na szybie sprawia, że krople deszczu swobodnie spływają po niej i nie utrudniają widoczności.

Choć na pierwszy rzut oka szyba jest idealnie gładka, to w rzeczywistości pełno na niej mikropęknięć, rysek i wgłębień, które skutecznie zatrzymują spływające krople wody, co z kolei wymusza na kierowcy używanie wycieraczek do ich usunięcia. Niewidzialna wycieraczka to nanokosmetyk, który tworzy na szybie powłokę hydrofobową. Specyfik odpychające wodę, co sprawia, że podczas jazdy krople deszczu swobodnie spływają po szybie. W dodatku kosmetyk nie pozostawia żadnych śladów i co za tym idzie nie wpływa negatywnie na widoczność podczas jazdy.

Pixabay.com Podziel się

Cena takiego zestawu nie jest duża, średnio wynosi około 30 złotych. Należy nałożyć go na odtłuszczoną i dokładnie umytą szybę, uprzednio włączając w aucie ciepły nawiew. Po aplikacji trzeba odczekać kilka minut, a następnie wypolerować szybę przy pomocy ściereczki. Efekty widać już podczas pierwszej jazdy. Wystarczy przyspieszyć do prędkości 50-60 km/h i gołym okiem widać, jak kropelki spływają z szyby, czyniąc ją całkowicie czystą.

Koniec z parowaniem szyb

Jeśli system ogrzewania nie działa wystarczająco dobrze, nawet podczas delikatnej mżawki dochodzi do zaparowania szyb, co znacznie zmniejsza widoczność. To również częsty problem osób, które zostawiają auto na noc pod chmurką. Powodem takich problemów jest przede wszystkim wilgoć, jeśli podczas jazdy szyby są szczelnie zamknięte, para wodna nie ulatnia się i co za tym idzie osadza się na szybach.