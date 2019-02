Ratuje życie. Brelok, który warto mieć w aucie. Kosztuje niewiele

Podczas wypadku lub stłuczki niewiele narzędzi okaże się równie skuteczne co samochodowy brelok. Niewielki, zmyślny multitool przyda się zarówno zawodowcom, jak i amatorom. W niektórych przypadkach może nawet ocalić życie.

Niewielki gadżet może uratować życie kierowcy (Shutterstock.com)

Urządzenie, które zawiera w sobie wszystkie niezbędne gadżety przydatne podczas wypadku, kosztuje naprawdę niewiele. Mając je przy sobie, szybko docenisz przydatność każdego z nich. Komponenty muszą być wykonane z wysokiej jakości materiałów, dzięki czemu sprawdzą się w każdych warunkach. Jednocześnie ich cena nie jest zbyt wygórowana.

Co zrobić przed jazdą

Przed wyjazdem w daleką trasę warto zrobić szybki przegląd samochodu. To zaoszczędzi ci problemów i nieprzyjemności w przyszłości. Opony to jeden z elementów auta, które zwykle umykają naszej uwadze. Przy jeździe z dużą prędkością, na przykład na autostradzie, każde uszkodzenie opony może być bardzo groźne. Dlatego należy regularnie sprawdzać stan zużycia bieżnika i ciśnienia.

Warto więc zaopatrzyć się w niewielki multitool w formie breloka dołączonego do kluczyków. Po wyciągnięciu kolorowej części z kółkiem do kluczy, naszym oczom ukazuje się praktyczny miernik zużycia bieżnika. Wystarczy przytknąć go do opony, a następnie sprawdzić stan na skali. Droższe modele umożliwiają również mierzenie ciśnienia w oponach. Obejdzie się bez wizyty na stacji diagnostycznej lub u wulkanizatora.

Nigdy nie jest za późno

Na uwagę zasługują również akcesoria, które przydadzą się podczas kolizji. Plastikowa obudowa kryje ostrze do przecinania pasów oraz zbijak do szyb, które okażą się niezbędne w przypadku stłuczki. Nożyk otoczony z trzech stron ochronną warstwą plastiku jest przede wszystkim bezpieczny w użytkowaniu. Podczas kryzysowej sytuacji nie ma szans na skaleczenie. By się do niego dostać, wystarczy mocno wyszarpnąć kolorowy fragment obudowy niczym zawleczkę i gotowe. Nóż jest na tyle ostry, że przetnie wzmocnione pasy bezpieczeństwa niczym kartkę papieru.

Zbijak do szyb to natomiast doskonałe narzędzie, które pozwoli ci wydostać się z auta, gdy inne środki zawiodą. Podczas stłuczki istnieje duża szansa na to, że drzwi do auta zablokują się, tym samym uniemożliwiając wydostanie się z samochodu. Wtedy jedyna droga wyjścia prowadzi przez przednią lub boczną szybę. Mając do dyspozycji zbijak, pozbycie się bariery jest dziecinnie proste. Wystarczy docisnąć szpikulec do szyby, a zamontowany wewnątrz mechanizm zmieni siłę nacisku w uderzenie, które jest w stanie poradzić sobie z wzmocnioną samochodową szybą. Wszystko obejdzie się bez problemów.

Zawsze pod ręką