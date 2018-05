Miej oczy dookoła głowy. Akcesoria dla młodych kierowców

Osoby, które dopiero zdały egzamin na prawo jazdy, mogą wciąż czuć się niepewnie za kółkiem. Na szczęście istnieje kilka gadżetów, które ułatwią poruszanie się po mieście i poza nim. Mając ze sobą te trzy urządzenia, nie musisz się obawiać.

Nawigacja samochodowa

Niewątpliwą zaletą smartfonowej nawigacji jest to, że kierowca ma ją cały czas pod ręką. Mapy są aktualizowane na bieżąco, a to pozwala śledzić sytuację na drodze. Dzięki temu na przykład w porę unikniesz korków wybierając mniej uczęszczaną trasę lub dowiesz się o kolizji, która sparaliżowała ruch na autostradzie.

Przymocowanie smartfona do przedniej szyby, zwłaszcza w słoneczne, letnie dni może być jednak strzałem w stopę. Przegrzanie baterii litowo-jonowej może doprowadzić do jej trwałego uszkodzenia, a co za tym idzie upośledzenia pracy telefonu. Oddzielne urządzenia GPS używane przez wielu zawodowych kierowców to gwarancja niezawodności. W przeciwieństwie do części bezpłatnych nawigacji, urządzenie nie gubi pozycji na mapie i nie wyłącza się niespodziewanie podczas jazdy.