Obok gaśnicy i apteczki w samochodzie. Sprzęt, który warto mieć

Wielu kierowców ma swoje niezbędniki, bez których nie wsiada do samochodu. Część z nich nie wyobraża sobie jazdy bez drobnego multitoola. Można zmieścić go w kieszeni razem z kluczykami, zawsze jest pod ręką i przyda się podczas kryzysu.

Ostrze do cięcia pasów

Pasy bezpieczeństwa spełniają swoje zadanie wyłącznie wtedy, gdy ściśle przylegają do ciała kierowcy. Z drugiej strony ograniczają jednak swobodę ruchu w aucie. W wyniku wcześniejszego uszkodzenia lub wady fabrycznej pasy mogą się zaciąć, a to uniemożliwia wydostanie się z samochodu w kryzysowej sytuacji. Zamiast zabezpieczyć, mogą więc okazać się śmiertelną pułapką, chyba że masz przy sobie coś, co pozwoli ci je przeciąć. Dlatego po wyciągnięciu kolorowej części multitoola z kółkiem do przyczepienia kluczy oczom ukaże się niewielki i ostry nożyk, który umożliwi przecięcie pasów bez ryzyka skaleczenia. W razie wypadku liczy się szybkie działanie.