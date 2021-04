Honda tworzy wspomaganie kierowania dla motocykli. Krok w stronę autonomicznej jazdy

Aktywny tempomat to dziś gorący trend w świecie motocykli. Najbardziej znane marki albo już go oferują w swoich topowych turystycznych modelach, albo niedługo będą to robić. Co będzie następne? W przypadku Hondy może to być autonomiczne sterowanie kierownicą. Japońska firma opatentowała rozwiązanie, w którym amortyzator skrętu zastąpiono elektrycznym siłownikiem . Nie jest to jeszcze pełny system aktywnego kierowania motocyklem, ale już da spore możliwości.

Autonomiczne motocykle wydają się dużo bardziej skomplikowanym i odleglejszym konceptem niż samochody, jednak nie oznacza to, że kolejne systemy nie będą się pojawiać. Co więcej, różni producenci (w tym właśnie Honda) już od jakiegoś czasu eksperymentują np. z motocyklami, które same potrafią utrzymać się w pionie. Oczywiście szczególnie w przypadku jednośladów przyjemność z jazdy i kierowania maszyną jest tym, co do nich przyciąga. Z drugiej strony trochę automatyzacji podczas monotonnej jazdy autostradą to coś, co wielu motocyklistów przywitałoby z otwartymi ramionami.