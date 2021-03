Wszędzie radary. Honda Africa Twin dostanie je z przodu i z tyłu

Aktywny tempomat to rozwiązanie, które już trafiło lub trafi w najbliższym czasie do wielu modeli turystycznych. W tej grupie nie mogło oczywiście zabraknąć Hondy Africa Twin. Japończycy jednak od razu szykują coś więcej.

To było do przewidzenia. Po tym jak pojawiły się informacje, że Honda Gold Wing będzie miała radary zarówno z przodu, jak i z tyłu, naturalnym jest, że takie same rozwiązania powinny trafić to drugiego słynnego turystyka japońskiej marki, czyli modelu Africa Twin. W internecie właśnie pojawiły się schematy patentowe, które to potwierdzają. Honda dwoma swoimi motocyklami dołączy do najgorętszego trendu motocyklowych technologii, ale od razu zaoferuje drugi radar z tyłu.

Przedni radar oferowany jest już w BMW R 1250 RT, Ducati Multistradzie V4 czy KTM-ie 1290 Super Adventure S. Nad rozwiązaniem tym pracują też kolejne marki jak Harley-Davidson i Kawasaki. Co taka technologia daje użytkownikowi motocykla? Podstawowym jej zastosowaniem jest adaptacyjny tempomat, który dostosowuje prędkość do pojazdu jadącego przed jednośladem. Niektóre firmy już planują wykorzystać go w systemach bezpieczeństwa (automatycznego hamowania).

Te jednak są skomplikowane i muszą brać pod uwagę wiele parametrów, jak choćby skupienie kierowcy czy jego pozycję na motocyklu. Dlatego na razie przedni radar oznacza adaptacyjny tempomat, który na pewno przyda się podczas dalekich podróży i oferowany jest na początek w topowych modelach turystycznych.

Honda Africa Twin (podobnie jak Gold Wing) od razu będzie miała też radar z tyłu. Choć nie zostało to oficjalnie potwierdzone, to najprawdopodobniej będzie on służył do monitorowania martwego pola. Będzie zatem bardzo przydatnym dla motocyklistów dodatkiem, który poprawi bezpieczeństwo. Tak jak przedni radar w modelu Africa Twin ma być zamontowany przy reflektorze, tak tylny znajdzie się na samym błotniku nad tablicą rejestracyjną, a więc w bardziej delikatnym miejscu. Uniemożliwi to też modyfikowanie tego elementu. Zapewne jednak po prostu okazało się, że takie umiejscowienie radaru zapewnia najlepsze jego działanie.

Choć zarówno w przypadku modelu Africa Twin, jak i Gold Wing mamy do czynienia jedynie ze szkicami patentowymi, to można się spodziewać, że japońska marka nie będzie chciała zostać w tyle i będzie chciała jak najszybciej zaoferować radary w swoich motocyklach turystycznych. W praktyce oznacza to, że można mieć nadzieję, że trafią do modeli na 2022 r.