Honda Africa Twin z ważną nowością. Dostała Android Auto

Zgodnie z przewidywaniami Honda CRF1100L Africa Twin (również w wersji Adventure Sports) otrzymała integrację z Android Auto . Jest to aplikacja pozwalająca na prezentowanie niektórych funkcji telefonu na wyświetlaczu pojazdu (motocykla lub samochodu). To wygodny sposób np. na korzystanie z nawigacji Google Maps, pozwalający na słuchanie muzyki, odczytywanie SMS-ów czy wykonywanie rozmów telefonicznych.

Taka integracja i możliwość korzystania z aplikacji ze smartfonu to bardzo przydatny dodatek w przypadku motocykla turystycznego. Oczywiście Android Auto czy Apple CarPlay wymagają dużego kolorowego wyświetlacza, a te montowane są przede wszystkim w maszynach stworzonych do dalszych wypraw.

Choć na razie Android Auto i Apple CarPlay to nowość w świecie motocykli, która wprowadzana jest powoli, to można mieć nadzieję, że będzie trafiać do większej liczby modeli. W końcu wiele jednośladów ma dziś ekrany zamiast zegarów, więc będzie to naturalny kolejny krok, a wygodna nawigacja i inne przydatne funkcje smartfonu przydadzą się też na nakedzie podczas jazdy po mieście.