Honda Gold Wing na 2021 r. z nową skrzynią DCT i większym kufrem w wersji Tour

Honda Gold Wing to od lat wyznacznik motocyklowego komfortu podróżowania. Ten ogromny motocykl napędza 6-cylindrowy bokser o mocy 126 KM osiąganej przy 5500 obr./min i momencie obrotowym 170 Nm przy 4500 obr./min. Jego pracą steruje elektroniczna przepustnica, dzięki czemu można wybrać jeden z czterech trybów jazdy – Tour, Sport, Econ lub Rain. W wersji z dwusprzęgłową automatyczną skrzynią biegów (DCT) model ten wyposażony jest w rozrusznik zintegrowany z alternatorem, co umożliwiło zastosowanie systemu start-stop automatycznie wyłączającego silnik po zatrzymaniu i ponownie uruchamiającego go po odkręceniu manetki gazu.

Jedną z najważniejszych nowości na 2021 r. jest sama skrzynia DCT. To już trzecia generacji tego rozwiązania w Hondzie Gold Wing. Największą zmianą jest to, że teraz jest to przekładnia 7-biegowa (w miejsce 6-biegowej montowanej do tej pory). Może ona działać w trybie automatycznym lub manualnym. W tym drugim przypadku biegi zmienia się manetkami znajdującymi się z lewej strony kierownicy. Skrzynia DCT ma też tryb "pełzania", czyli jazdy do przodu z prędkością 1,8 km/h lub do tyłu z prędkością 1,2 km/h, co ułatwia parkingowe manewry. Dodatkowo dwusprzęgłowa skrzynia może automatycznie zmieniać przełożenia podczas przyspieszania do prędkości zadanej dla tempomatu.