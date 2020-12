Honda Gold Wing z tylnym radarem. Będzie monitorował martwe pole

Nad takim rozwiązaniem pracuje też Honda. Jako pierwszy motocykl tej marki tempomat, który dostosuje prędkość do poprzedzającego pojazdu, otrzyma oczywiście model Gold Wing. Ta wielka turystyczna maszyna zawsze należała do najlepiej wyposażonych modeli Hondy. Jednak Japończycy (podobnie jak Ducati w Multistradzie V4 ) idą krok dalej i na najnowszych szkicach patentowych widać, że radar ma znaleźć się również z tyłu motocykla .

Umieszczony z tyłu radar będzie służył do monitorowania martwego pola, będzie więc to system znacząco poprawiający bezpieczeństwo jazdy na drogach z dużym ruchem. Można mieć nadzieję, że niedługo zacznie on trafiać do większej liczby modeli. Jednak nawet w przypadku Hondy Gold Wing wszystko wskazuje, że będzie to rozwiązanie montowane tylko w odmianie Tour. Wszystko dlatego, że tylny radar ma być umieszczony w centralnym kufrze, którego nie ma w standardowym modelu. Czy tak będzie w rzeczywistości i czy się to zmieni w przyszłości? Przekonamy się zapewne już niedługo.